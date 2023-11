Stramaccioni: "Il Milan nei primi undici è forte ma ogni volta che c'è una defezione..."

Andrea Stramaccioni nel corso di Sunday Night Square su DAZN ha parlato del Milan e del suo momento negativo: "Pioli sta esaurendo un po’ il credito intorno a sè. Il Milan nel momento in cui ha gli undici migliori, è difficilissimo che sbagli prestazione: lo abbiamo visto con il Paris e lo abbiamo visto in tante partite importanti. Il Milan nei primi undici è forte: il tema è che, ogni volta che c’è una defezione si perde quel canovaccio di forza che i rossoneri mettono in campo quando è al completo. La partita con il Psg non puoi metterla via così: è una partita importante per la prestazione, anche per il risultato, ma per la prestazione.

A Lecce perdi Leao, perdi Calabria, perdi distanze e certezze e torni in una situazione di vulnerabilità. Ho fiducia in questo progetto tecnico. C’è qualcosa che non va quando bisogna trovare una soluzione, sia dal punto di vista dell’allenatore che della rosa"