Stramaccioni: "Milan, non avrei lasciato andare Romagnoli. Serve un difensore importante da 25 milioni"

Intervenuto a DAZN, Andrea Stramaccioni parla di come, secondo lui, il MIlan abbia bisogno di rinforzi in difesa: "Io credo che nessuno ne parli ma ci sia bisogno di qualche rinforzo dietro. Hanno lasciato andare un giocatore come Romagnoli, mossa che io non avrei fatto. Ma serve un giocatore da 25 milioni, che porti leadership, un profilo importante per far coppia con Tomori".