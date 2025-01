Stramaccioni: "Nella ripresa ho visto Conceiçao veramente abbattuto per la prestazione"

vedi letture

Il Milan perde male in casa della Juventus: meritato il successo per 2-0 frutto soprattutto di un secondo tempo bruttissimo dei rossoneri, da zero tiri in porta e con un atteggiamento di totale sottomissione ai bianconeri. L'allenatore e commentatore di DAZN Andrea Stramaccioni ha commentato la prestazione rossonera.

Le parole di Andrea Stramaccioni a fine gara: "Non è un discorso di punti, il Milan sulla carta può battere qualsiasi avversario. Il problema è l’atteggiamento mentale. Nella ripresa ho visto Conceicao veramente abbattuto per la prestazione rossonera nella ripresa: quello è il dato più preoccupante secondo me.".

Questo il tabellino di Juventus-Milan di Serie A:

JUVENTUS-MILAN 2-0

Marcatori: 59’ Mbangula, 64’ Weah

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram (dal 83’ Fagioli); Yıldız (dal 46’ Weah), Koopmeiners (dal 75’ Douglas Luiz), Mbangula (dal 90’ Adžić); González (dal 83’ Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsognio; Alberto, Rouhi, Savona. All.: Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal (dal 74’ Camarda), Tomori, Gabbia, Hernández; Bennacer (dal 63’ Jimenez), Fofana; Musah, Reijnders (dal 80’ Terracciano), Leão; Abraham (dal 80’ Jovic). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Pavlović; Zeroli, Omoregbe. All.: Conceição.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 61’ Bennacer, 72’ Emerson Royal.

Recupero: 1' 1T, 4’ 2T.