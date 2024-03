Stramaccioni: "Per Theo ammonizione pesante che va chiarita, sono cose che possono spostare gli equilibri"

Andrea Stramaccioni, opinionista, si è così espresso a DAZN sull'ammonizione a Theo Hernandez: "Ammonizione pesante che va chiarita, queste sono cose che possono anche spostare gli equilibri. Ultimamente gli arbitri stanno cercando di evitare che si vada ad esultare sotto la curva avversaria; è successo anche con Castellano a Frosinone, che stava esultando per sé stesso, ma sotto la curva del Frosinone".

LE PAROLE DI LUCA MARELLI

Luca Marelli, in diretta su Dazn, commenta così l’episodio: “C’è il gol di Theo Hernandez che porta in vantaggio il Milan e c’è un fraintendimento da parte di Mariani. Non lo chiamerei neanche un bisticcio, c’è stato un confronto di Theo Hernandez con la panchina del Verona, e ha frainteso sia la panchina del Verona e soprattutto Mariani. Abbiamo visto Theo Hernandez esultare più volte con gli stessi identici gesti, tant’è vero che poi Theo e Baroni si sono spiegati e c’è stato un chiarimento. Il problema è che ormai l’ammonizione era stata comminata. A mio parere un’ammonizione che rimane un errore”.