Stramaccioni su Leao: "Prima era uno splendido solista, ora invece ha preso lui in mano la bacchetta dell’orchestra"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Andrea Stramaccioni ha parlato così di Rafael Leao: "Prima era uno splendido solista, ora invece ha preso lui la bacchetta in mano dell’orchestra. E questo credo sia stato favorito proprio dall’addio di Ibrahimovic. Lui era un cattedratico per il carisma che esprimeva e il suo addio ha creato un vuoto dove sono riusciti a inserirsi come leader giocatori che prima erano meno esposti. Tra questi c’è Leao che, insieme ad altri compagni, ha preso in mano un’orchestra che aveva perso il suo direttore".