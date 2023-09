Stramaccioni sul Milan: "Non mi aspettavo che partisse così bene. Mi ha colpito la qualità di proposta tecnica offerta"

vedi letture

Intervistato da Tuttosport, Andrea Stramaccioni ha commentato così l'inizio di stagione del Milan: "Non mi aspettavo che partisse così bene. Il Milan mi ha colpito tantissimo non tanto per le vittorie, ma per la qualità di proposta tecnica offerta contro tre squadre molto scomode da affrontare e diverse tra loro.

Perché il Bologna gioca, palleggia e ha qualità soprattutto in casa ed è stato annichilito in venticinque minuti. Poi ha fatto una grandissima partita con il Torino, demolendo una squadra che fa dell’uno contro uno e dell’aggressività il suo tema dominante; quindi ha replicato la stessa gara contro la Roma che ha avuto esattamente l’atteggiamento opposto, attendendo il Milan".