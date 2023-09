Strascichi del derby, Condò: "C'è un complesso di questo Milan verso questa Inter"

Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha commentato il derby perso dal Milan che lascia, inevitabilmente, degli strascichi importanti. Queste le parole del noto giornalista: "Non so se c'è un complesso di Pioli verso Inzaghi ma sicuramente di questo Milan verso questa Inter. La bella notizia per i rossoneri è che per mesi non ci sarà più questo confronto e il Milan potrà crescere. Ha anche una necessità assoluta di trovare un episodio positivo ad inizio partita, ogni derby dopo 4, 5 o 7 minuti il campo va in pendenza verso l'Inter"