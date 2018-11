Strinic a MTV: "Direttori, allenatori e giocatori mi sono stati vicino. Ora penso solo ad allenarmi e prepararmi al meglio per rientrare"

Ivan Strinic, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così dei mesi lontani dal campo per il problema cardiaco: “Sono contento che sono passati questi mesi. Posso cominciare ad allenarmi. Sono stati mesi difficili per me, perché non ho mai avuto questo problema. Direttore, allenatore e giocatori mi sono stati vicini e anche gli amici. Ho un programma di allenamento diverso dagli altri ora. Penso solo ai miei allenamenti e a prepararmi al meglio per rientrare”