Stroppa: "Monza? La proprietà ha capacità manageriali di altissimo livello e possibilità economiche profonde"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, parla alla Gazzetta dello Sport del mercato che attende i lombardi in vista dell'esordio in Serie A: "Si rischia di allenare un gruppo che a fine agosto potrebbe essere rivoluzionato. Ma in realtà questo lo avevo già affrontato l’estate scorsa. Il sogno di ogni allenatore sarebbe quello di avere tutto definito dal primo giorno di raduno, ma è impossibile. La proprietà ha capacità manageriali di altissimo livello e possibilità economiche profonde quindi potrebbero arrivare anche sorprese di grosso calibro. Io ho dato le mie indicazioni a Galliani e ai direttori Modesto e Antonelli. Ci si confronta più volte al giorno. Certo, nella mia testa ho già i 25 nomi da mettere in lista. Ma sono aperto a qualsiasi cosa, so che la proprietà è ambiziosa".