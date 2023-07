Stylsvig: "L'interpretazione moderna del classico kit bianco simboleggia il nostro impegno a onorare la tradizione abbracciando l'innovazione"

PUMA presenta con orgoglio il nuovo Away kit AC Milan per la stagione 2023/24, progettato per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano.

Casper Stylsivg, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha aggiunto: "Il nuovo Away kit AC Milan realizzato dal nostro partner PUMA cattura magnificamente l'essenza del ricco heritage del nostro Club, combinandolo elegantemente con la moda e il design, simboli della nostra città. L'interpretazione moderna del classico kit bianco simboleggia il nostro impegno a onorare la tradizione abbracciando l'innovazione. Questo kit incarna lo spirito AC Milan, mostrando il nostro impegno per l'eccellenza sia dentro che fuori dal campo. È una testimonianza della legacy iconica del Club e della nostra incrollabile dedizione a superare i limiti, lasciando un'impressione duratura ovunque andiamo".