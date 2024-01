Su che tipo di allenatore andare se Pioli non dovesse essere confermato la prossima stagione? La risposta di Peppe Di Stefano

Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti per il primo giorno dell'anno, è stato invitato Peppe Di Stefano, inviato al seguito del Milan per Sky Sport da diverse stagioni e grane conoscitore dell'universo rossonero. Nella chiacchierata si è fatto un bilancio del 2023 appena concluso e si sono affrontate alcune tematiche centrali per il nuovo anno 2024.

Le parole di Di Stefano sull'eventuale scelta del prossimo allenatore: "In questo momento storico, qualora non fosse confermato Pioli, servirebbe un allenatore che tenga lo standard molto alto: se fai un passo indietro con un allenatore, rischi di fare un passo indietro. Serve un tecnico, qualora non fosse Pioli, che porterebbe un profilo alto immediatamente a livello di standard, di brand. Deve essere un allenatore di alto profilo: che in due giorni si passi dall’alta classifica di Pioli, all’altissima classifica di questo nuovo profilo. Con un allenatore giovane rischi di creare alla squadra un alibi".