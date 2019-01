Su stop partite Giorgetti con la Figc

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Mi sembra un discorso ragionevole quello fatto dalla Figc riguardo alle interruzioni delle partite in caso di cori razzisti, e auspico che la giustizia sportiva, rispetto anche ai recentissimi episodi che avvengono in campo ad opera di tesserati, sia molto rigorosa, perché i campioni dello sport siano da esempio per chi guarda in televisione". Così il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, commentando la nuova procedura approvata ieri dalla Federcalcio in caso di cori razzisti. "Noi come giustizia ordinaria e penale a breve proporremo delle misure, quella sportiva sia poco clemente verso coloro che si rendono responsabili di cattivi esempi", ha aggiunto a margine della presentazione della riforma del sistema sportivo italiano all'Acquacetosa a Roma.