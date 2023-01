Suarez al Gremio: ha firmato per 2 anni dopo l'esperienza in casa

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Il Gremio, club di Porto Alegre appena tornato nella massima serie brasiliana grazie al secondo posto nel campionato di Serie B, ha annunciato l'ingaggio di Luis Suarez, reduce dal Mondiale con l'Uruguay. Il 'Pistolero' era svincolato dopo il rientro in patria dove aveva giocato gli ultimi sei mesi nel Nacional. Con il Gremio Suarez ha firmato, alla presenza del vicepresidente Bruno Caleffi e del dg Antonio Brum, un contratto biennale che scadrà nel dicembre del 2024. Avrà la maglia numero 9 e il suo ingaggio verrà pagato in gran parte dagli sponsor del club, che coinvolgeranno il calciatore in un piano di marketing. Intanto, sempre in Brasile, il Flamengo ha trovato l'accordo con il Marsiglia per far tornare in patria l'ex romanista Gerson, che il tecnico dell'Olympique Igor Tudor aveva confinato tra le riserve. L'accordo è stato trovato sulla base di 15 milioni di euro più uno di bonus, ma visto che il Flamengo deve ancora avere dall'OM 6,5 milioni relativi a quando il giocatore fece il percorso inverso, dal Brasile alla Francia, alla fine il club carioca pagherà 8,5 milioni, mentre Gerson firmerà un contratto quinquennale. (ANSA).