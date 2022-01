Sule rifiuta il rinnovo con il Bayern Monaco. Bavaresi su Christensen

Il Bayern Monaco vuole strappare Andreas Christensen al Chelsea a parametro zero. Come riporta la BBC, i bavaresi avrebbero allacciato i contatti col difensore in scadenza coi Blues dopo il "no" al rinnovo di Niklas Sule.

Il Bayern dovrà però vedersela con la concorrenza del Barcellona, che lavora sul centrale danese ormai da settimane, e di tante altre big europee.