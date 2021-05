Super Kessie, Milan letale in trasferta: si torna in Champions

Ennesima vittoria in trasferta, e stavolta vale doppio. Anzi, vale 50 milioni. Il Milan torna in Champions League dopo aver battuto (e scavalcato in classifica) l’Atalanta. A Bergamo finisce 2-0 grazie a un sontuoso Kessie, che gioca una partita strepitosa e si concede una doppietta dal dischetto che vale una stagione. Un premio meritato per un’annata da protagonisti: i rossoneri tornano nel loro habitat naturale, la massima competizione europea per club.