Super League, Gravina: "Non si può soffocare la base del calcio italiano"

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 NOV - "La forza e la passione del mondo del calcio sono legate ad una legge fisica fondamentale: si potrà riuscire ad avere il vertice con un'altezza sempre più elevata solo se la base sarà abbastanza larga. Quindi se loro pensano di soffocare la base del calcio italiano e internazionale non ci sarà mai un vertice. Questo lo dobbiamo capire una volta per tutte". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, rispondendo ad una domanda sul progetto Superlega durante un incontro con gli studenti della Facoltà di Scienze motorie e sportive dell'Università del Molise, in occasione dell'arrivo ed esposizione a Campobasso della Coppa Europa vinta l'11 luglio scorso dalla Nazionale di Mancini. (ANSA).