Super sponsor in arrivo per il Milan

Ancora riserbo sul nome, ma sta per concludersi la trattativa per l’arrivo al Milan di un super sponsor. Lo scrive stamane Luca Pagni, giornalista de La Repubblica, sul suo blog, che aggiunge: si tratta di una società che vuole legare il suo nome ai rossoneri sfruttandone l’immagine conosciuta a livello globale, in particolare sul mercato asiatico. Non potrà essere ancora lo sponsor di maglia, visto che il club di via Aldo Rossi ha un contratto con Emirates fino al 2020. A breve sono attese novità anche per quanto riguarda il marchio automobilistico che sostituirà Audi.