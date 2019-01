Supercoppa: Allegri, serve grande gara

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - "In una gara secca i 22 punti di differenza del campionato non esistono, per noi sarà un bel test per affrontare le partite da dentro o fuori che ci porteranno alla sfida di Madrid". Massimiliano Allegri promette una "grande partita", domani sera a Gedda contro il Milan, per cercare di mettere le mani sulla Supercoppa sfuggita nelle ultime occasioni. "Dovremo fare una partita di di grande rispetto - aggiunge ai microfoni di Juventus Tv - perché con la vittoria in Coppa Italia a Genova il Milan avrà grande entusiasmo". Il tecnico bianconero si dice soddisfatto di come la squadra ha preparato la Supercoppa e contento delle condizioni di Douglas Costa e Bernardeschi, "che si stanno ritrovando fisicamente e mentalmente", e di Khedira "che sta tornando il giocatore di grande valore".