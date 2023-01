Supercoppa, c'è il fuorigioco semiautomatico. Rocchi: "Accuratezza e velocità della decisione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate dalla conferenza stampa che quest'oggi Luigi De Siervo e Gianluca Rocchi hanno tenuto in vista dell'introduzione del fuorigioco semiautomatico che partirà dalla Supercoppa tra Milan e Inter in Arabia. Queste le parole di Rocchi: "Abbiamo fatto molto training nella parte iniziale della stagione, condivido la scelta di partire col girone di ritorno: abbiamo preso l'opportunità di partire dalla Supercoppa, non come test ma come gara lancio. Stiamo lavorando molto sull'offline, abbiamo fatto tantissime partite in parallelo utilizzando il semi-automatico. È un aiuto importante per noi, non soltanto a livello di tempo: la prima cosa è l'accuratezza della decisione, poi arriva velocizzare il tempo. All'inizio, essendo uno strumento nuovo, potrebbe esserci qualche ritardo, leggero, rispetto alla normale applicazione del lavoro, ma vedrete che le decisioni saranno più automatiche. Servirà sempre la parte umana, perché VAR e AVAR sono fondamentali: è uno strumento in più, però la formazione di VAR e AVAR è fondamentale. È un passaggio che ci costringerà a utilizzare ancora di più i VAR di alta qualità, uno strumento di altissimo livello va messo in mano a professionisti di altissimo livello."