Supercoppa: ct Bertolini, cadono i muri

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "E' una notizia meravigliosa. Quest'anno si stanno abbattendo diversi muri e mi fa molto piacere che sia proprio un italiano come Roberto Rosetti ad avere fatto questa scelta". Così la ct dell'Italia, Milena Bertolini, commenta all'ANSA la designazione dell'arbitra, la francese Stephanie Frappart, per dirigere l'incontro di Supercoppa del 14 agosto tra Liverpool e Chelsea. "A prescindere da tutto, per le scelte si deve guardare solo al merito, alle competenze, e quella di designare Frappart è naturale - afferma ancora Bertolini -. La seguo e conosco le sue capacità, sono felice per lei. Di sicuro le cose più belle sono quelle naturali e non quelle straordinarie".