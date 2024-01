Supercoppa di Spagna in diretta su Telelombardia: date e orari

Le semifinali di Supercoppa di Spagna saranno in diretta e in esclusiva su Telelombardia, naturalmente in chiaro.

Ecco gli appuntamenti:

Mercoledì 10 gennaio dalle 19.00 Real Madrid-Atletico Madrid.

Giovedì 11 gennaio dalle 19.00 Barcellona-Osasuna.

La finale, sempre in chiaro su Telelombardia, sarà domenica 14 gennaio alle ore 20.00