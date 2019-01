Supercoppa: domani sit-in nella sede Juventus

(ANSA) - TORINO, 4 GEN - Sit-in di protesta, domani mattina, davanti alla Continassa, sede della Juventus contro la decisione di giocare la Supercoppa Italiana a Gedda, in Arabia Saudita. L'iniziativa, dal titolo 'I diritti delle donne scendono in campo' è promossa da +Europa Torino e dai Radicali Italiani. "Il Presidente Micciché - affermano gli organizzatori della manifestazione - garantisce che questa sarà la prima volta in cui le donne saudite potranno accedere allo stadio da sole, ma sempre segregate 'in uno spazio a loro dedicato'. A fronte di questa intollerabile situazione di discriminazione, riteniamo inaccettabile la decisione assunta dalla Lega Serie A di portare la Supercoppa a Gedda, senza alcuna garanzia per le tifose". I manifestanti porteranno un segno rosso sul viso, per chiedere che la Lega Serie A "torni in fretta sui propri passi, evitando che Juventus-Milan, una partita che porta il volto e il nome dell'Italia, diventi complice di un regime di violazione di valori da noi ritenuti fondamentali".