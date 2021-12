Supercoppa Femminile, ingresso gratuito per la Final Four

Manca poco al via della Final Four della Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane, la competizione che inaugurerà il 2022 del calcio italiano mettendo in palio il primo trofeo del nuovo anno. Si partirà mercoledì 5 gennaio con Roma-Milan (stadio ‘Francioni’ di Latina, ore 14.30) e Juventus-Sassuolo (stadio ‘Stirpe’ di Frosinone, ore 17.30): le vincitrici si affronteranno nella finalissima in programma sabato 8 gennaio alle 14.30 a Frosinone.

L’ingresso per assistere alle semifinali e alla finale è gratuito, previa presentazione di un titolo di accesso che sarà possibile scaricare a partire da oggi collegandosi alla pagina figc.vivaticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto dei regolamenti vigenti sia in materia di biglietteria sia in materia di misure di contenimento della pandemia. Ciascun utente potrà richiedere fino ad un massimo di 4 biglietti; i diversamente abili potranno fare richiesta di accredito inviando una mail all’indirizzo supercoppafemminile@figc.it.

Modalità di accesso allo stadio

L’accesso è consentito soltanto ai soggetti muniti di green pass rafforzato (c.d. super green pass), secondo quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021 n. 172 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, fatte salve le eccezioni previste dal DECRETO LEGGE 23 luglio 2021 n. 105.