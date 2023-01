Supercoppa, Gravina: "Tornare a Roma o Milano sarebbe l'ideale"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "La Supercoppa italiana di nuovo all'Olimpico o a San Siro in futuro? Sarebbe l'ideale. Il calcio dovrebbe avere risorse alternative a queste modalità (ossia giocare in Arabia Saudita), ma la tensione finanziaria porta a strade per aumentare il valore del prodotto. Purtroppo il calcio, per valorizzare la propria dimensione industriale, si lega a Paesi che garantiscono profitti. Questo vale per il Mondiale, per la Supercoppa e per altri eventi". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine della presentazione delle nuove maglie dell'Italia targate Adidas, a Roma in via del Corso. "So che oggi a Riad su 58 mila spettatori solo 400 saranno italiani - prosegue Gravina -. Questo mi rattrista, ma è legato alla difficoltà economica del calcio italiano. L'auspicio è trovare un momento di equilibrio economico per coltivare il calcio sul nostro territorio". (ANSA).