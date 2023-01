Supercoppa in Arabia, ecco quanto incasserà il Milan dalla competizione

MilanNews.it

La partita di questa sera a Riyad tra Milan e Inter che assegnerà la Supercoppa Italiana è l'ultima prevista dal contratto tra Lega di Serie A e il paese arabo: scade infatti quest'anno il contratto quinquennale che ha portato a giocarsi il trofeo in Arabia tre volte negli ultimi 5 anni. Il montepremi totale è di 7,5 milioni di euro di cui però il 10% andrà alla Lega per coprire le spese di organizzazione. L'anno scorso si è deciso di spartire in parti uguali gli incassi delle edizioni di Supercoppa dal 2021 al 2024 per evitare diseguaglianze dovute a partite giocate in paesi più o meno ricchi. Per sapere quanto incasseranno definitivamente, il Milan e l'Inter dovranno perciò aspettare l'anno prossimo. Quest'anno si accontentano di un anticipo legato ai diritti: 1,2 milioni a chi vince, 800mila euro agli sconfitti. In ogni caso, quando arriverà il pagamento totale, ci sarà una differenza tra 500mila euro e un milione di euro tra la vincente e la perdente. Lo riporta il Corriere dello Sport.