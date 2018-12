Supercoppa in Arabia Saudita, il comunicato dell'USIGRai: "'Per la Lega Calcio i soldi contano di più dei diritti civili"

L'Unione Sindacale Giornalisti Rai (USIGRai) si è espressa attraverso un comunicato in merito alla decisione di disputare la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

"Confermata la Supercoppa in Arabia Saudita.

Ecco come la Lega Serie A onora i 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani.



Per la Lega Calcio i soldi contano più dei diritti civili.

Avevamo chiesto di fermarsi, di non andare a giocare in Arabia Saudita. Ma niente.

I milioni di euro messi sul piatto dal regime saudita hanno convinto il calcio italiano a girarsi dall'altra parte.

A ignorare le notizie sul brutale assassinio del giornalista Jamal Khashoggi che chiamano in causa il principe ereditario saudita, che molto probabilmente sarà anche presente allo stadio per assistere alla partita.



Ecco come il calcio italiano onora la Dichiarazione universale dei diritti umani alla vigilia del suo 70esimo anniversario.



A questo punto chiediamo un incontro urgente ai vertici della Rai, titolare dei diritti.

Ricordiamo che il Contratto di Servizio impegna noi tutti alla diffusione dei valori del rispetto della dignità umana e della nostra Costituzione.



Esecutivo Usigrai"