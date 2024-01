Supercoppa, Inter favorita già nella semifinale contro la Lazio: le percentuali

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - L'Inter, capolista in Serie A, va a caccia del primo trofeo della stagione. Inzaghi punta infatti il successo della Supercoppa italiana che sarebbe la terza consecutiva e l'ottava della sua storia. Di fronte la Lazio, che ha vinto il trofeo l'ultima volta nel 2019 ed è in ripresa dopo un inizio stagione deludente, collezionando 5 vittorie di fila. Entrambe le squadre sono in un buon momento di forma ma, per gli esperti di Sisal, l'Inter è a un passo dalla finale: i nerazzurri sono infatti favoriti a 1,65, si sale a 5,50 per la vittoria biancoceleste, mentre il pareggio è a 3,75. La squadra di Inzaghi è avanti anche nel passaggio turno, con la conquista della finale a 1,33 contro il 3,25 dei capitolini.

In caso di parità si va direttamente ai rigori: qui la differenza si fa meno marcata, la vittoria interista dagli 11 metri è a 6,00, a 7,50 quella della Lazio. Tra i possibili marcatori riflettori su Lautaro, il cui gol nella sfida è a 2,25, probabile finisca sul tabellino marcatori anche Marcus Thuram, a 2,75. Nella Lazio, Ciro Immobile punta a riprendere il suo posto al centro dell'attacco, la sua rete è a 4,50, come quella di Castellanos. (ANSA).