Supercoppa Italiana a 4 squadre, tutte le novità dalla prossima edizione

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le prime due classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia. Queste le quattro squadre che si sfideranno un una final four per l'assegnazione della prossima Supercoppa Italiana, per dare via a un nuovo format che partirà già dalla prossima edizione. Sarà l'Arabiua Saudita a ospitare queste gare in quattro delle prossime sei stagioni.

La final four dunque vedrà un anno di sperimentazione, in cui ci si sfiderà in due semifinali incrociate e in una finalissima: una delle due squadre semifinaliste, inoltre, giocherà un'amichevole contro una squadra locale. Il nuovo format porterà nelle casse della Lega circa 23 milioni di euro, ma è previsto anche il ritorno della finale a due: nel caso in cui il trofeo si disputerà con la classica versione in Arabia Saudita, il valore di tutta la competizione si aggirerà intorno ai 12 milioni di euro, sempre considerando un'amichevole tra una squadra italiana e una formazione saudita (test match che potrebbe essere disputato anche al di fuori della finale secca, con la terza squadra scelta dal campionato italiano).