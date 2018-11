Supercoppa Italiana, Juventus-Milan confermata il 16 gennaio a Gedda

La Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si giocherà regolarmente a Gedda (Arabia Saudita) il prossimo 16 gennaio: lo riferisce il Corriere della Sera che spiega che dopo i contatti informali che ci sono stati nelle scorse ore tra la Lega Serie A e l’ambasciata di Riad si è deciso di proseguire con l’organizzazione della partita per una questione di equilibri internazionali. In seguito all'omicidio del giornalista Adnan Kashoggi, erano nate diverse polemiche sull’opportunità di disputare la Supercoppa in Arabia Saudita.