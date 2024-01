Supercoppa Italiana, l'Inter vince nel recupero in 10 vs 11 contro il Napoli: decide Lautaro

L'Inter vince 1-0 contro il Napoli, aggiudicandosi così la Supercoppa Italiana per il terzo anno consecutivo. La rete decisiva di Lautaro Martinez, nei minuti di recupero della partita, sancisce la vittoria dei nerazzurri sui partenopei, in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo in merito all'espulsione per somma di ammonizioni da parte di Simeone.