Supercoppa, la Rai dice no all'Arabia Saudita: le risposte di Juve e Milan

Nei giorni scorsi si è parlato della possibile difficoltà di disputare la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita, con le polemiche sorte dopo l'omicidio del giornalista Adnan Kashoggi. In questo senso il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ha parlato con l'ambasciatore italiano a Riad, Luca Ferrari, che ha invitato a proseguire con l'organizzazione della partita, per una questione di equilibri internazionali ma la RAI, attraverso l'USIGRai (unione sindacale giornalisti RAI), non vorrebbe che la partita si disputasse proprio in Arabia Saudita e la prossima settimana incontrerà lo stesso Miccichè. Di questo sono stati avvisati anche Juventus e Milan, impegnate nella gara e sono prontamente arrivate le risposte sia di Andrea Agnelli che di Paolo Scaroni.

Andrea Agnelli: "In occasione dell'ultima assemblea della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, il Presidente Miccichè ha riferito di contatti intercorsi tra la Lega Calcio e l'Ambasciatore italiano presso l'Arabia Saudita. Nel corso di tali colloqui, il Rappresentante italiano ha rassicurato il Presidente Miccichè circa il proseguimento delle relazioni diplomatiche e di affari tra i due Paesi.

Pur comprendendo pienamente la vostra critica e il vostro disagio, ci corre l'obbligo di ricordare che l'organizzazione e la commercializzazione della competizione in oggetto, compete esclusivamente, ai sensi della normativa sportiva, alla Lega Nazionale Professionisti, cui inviamo la presente per conoscenza e per le opportune ulteriori valutazioni del caso".

Paolo Scaroni: "Comprendiamo le motivazioni. Mi preme peraltro dire che il Presidente della Lega Serie A ha messo in evidenza che le relazioni diplomatiche e commerciali tra Italia e Arabia Saudita risultano buone e che il caso a cui fate riferimento è seguito con grande attenzione dalle nostre autorità. Voglio anche ricordare che il nostro impegno sportivo è parte di un accordo pluriennale siglato dalla Lega Serie A, organo di cui il Milan fa parte. È pertanto logico attenerci alle loro determinazioni. So che il Presidente Miccichè vi incontrerà a breve, per raccogliere le vostre osservazioni. Sono certo che sarà sua cura condividerle successivamente con tutti i Club".