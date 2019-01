Supercoppa: Malagò 'critiche ipocrite"

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 10 GEN - "Chi ha da ridire? Singoli cittadini? Possono anche avere ragione ma se a criticare sono enti che continuano ad avere con quel Paese rapporti istituzionali e commerciali la critica è ipocrita". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò rispondendo, a margine della presentazione in Vaticano dell'associazione sportiva della Santa Sede 'Athletica Vaticana', a chi chiedeva se sia stato un errore tenere la Supercoppa in Arabia Saudita. "La Lega è un soggetto privato che ha al suo interno società che hanno fini commerciali, scopo di lucro, che devono tutelare i propri azionisti. Se fanno una gara a chi offre di più e sei, sette, otto mesi dopo che viene aggiudicata si mette in discussione, bisogna tenere conto che occorre sostituire quei ricavi. Ma chi ha da ridire?", chiede Malagò ribadendo "l'ipocrisia" di alcuni interventi.