Superlega, A22: "La Uefa cessi ogni comportamento anti concorrenziale"

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "La Uefa cessi ogni comportamento anti concorrenziale". Nuovo capitolo dello scontro tra A22, la società che progetta una Superlega, e l'Uefa sul tema della libera concorrenza sul mercato. Il presidente della Federcalcio europea, Aleksander Ceferin, - scrive A22 sui social - ha parlato pubblicamente, "dandone una descrizione errata, di una lettera, nella quale chiediamo a Uefa di adeguarsi alle normative europee e alle decisioni dei tribunali, cessando ogni attività che ostacoli le iniziative di A22. Dal momento che stiamo conducendo un dialogo pubblico sul futuro del calcio europeo, pubblichiamo la lettera in questione (sui social, ndr), con la quale intimiamo a Uefa di desistere e cessare ogni comportamento anti concorrenziale che miri ad escludere A22 dal mercato europeo delle competizioni transfrontaliere".

Nella sua missiva, A22 esprime tra l'altro "profonda preoccupazione in merito al comportamento dell'Uefa nei confronti delle iniziative commerciali" di A22: "Tale comportamento ha già causato danni materiali ad A22 (e ad altre parti), danni che continuano ad aumentare". E nella parte finale della missiva A22 fa riferimento a possibili azioni legali: "Ci riserviamo pienamente tutti i diritti di intraprendere azioni appropriate in tutte le giurisdizioni rilevanti contro l'Uefa e, se del caso, i dirigenti dell'Uefa, cercando sia le misure correttive pertinenti sia il risarcimento corrispondente per i danni materiali che tale comportamento anticoncorrenziale ha già causato e continua a causare ad A22, ai suoi progetti e ai suoi partner". (ANSA).