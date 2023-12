Superlega, Al Khelaifi: "Noi orgogliosi della nuova Champions"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Non capisco tutto questo rumore riguardo alla sentenza. Questo progetto della Superlega esce sempre con le stesse proposte. Invece, assieme all'Uefa, noi stiamo davvero cambiando le cose, stiamo riformando tutte le competizioni e siamo orgogliosi di avere la Champions League". Lo afferma il presidente dell'Associazione club europei (Eca), Nasser Al-Khelaifi, che è anche il n.1 del Paris Saint Germain.

"Gli altri propongono la Superlega, si parla di libertà, ma non c'è libertà, mentre alcuni non hanno visto tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni, le riforme dei tornei - aggiunge il dirigente qatariota -. Tutti noi che facciamo parte del mondo del calcio europeo continueremo a lavorare con la Uefa su quello che possiamo cambiare nelle competizioni, nazionali e internazionali. La giornata di oggi non cambierà niente, ci renderà semmai più forti". (ANSA).