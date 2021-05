Superlega, Ceferin: "Nessun dialogo con Juve, Real e Barca"

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Al momento non c'è nessun dialogo con Juventus, Real Madrid e Barcellona. Loro non comunicano, si limitano a inviare lettere formali. Avrebbero potuto chiamarci per organizzare un incontro, invece hanno mandato dei comunicati scrivendo che volevano un dialogo. Strano approccio". Così presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in un' intervista esclusiva a Sky Sport in cui non chiarisce le possibili conseguenze per i 'ribelli'. "Il comitato disciplinare che sta lavorando è indipendente. Non so dire quando, se e di che portata saranno eventuali sanzioni, E poi non sarebbe corretto da parte del presidente commentare". "Comunque - prosegue Ceferin - è strano leggere i loro comunicati. Tre club, da soli, rispetto a centinaia di altri club, pensano che la loro idea salverà il calcio, e nessun altro la condivide. Forse ritengono che se hai soldi puoi assumere stuoli di avvocati, ma non penso che questo sia l'approccio corretto, che invece è il dialogo, ammettere di voler tornare indietro, se lo vogliono". Ceferin ha anche parlato della ipotesi Final Four per la prossima edizione della Champions League e dell'abolizione della regola dei gol in trasferta che valgono doppio. "Io credo che la Final Four possa essere una buona idea, perché avremmo una settimana di calcio intensa, ma le squadre perdono gli incassi degli incontri casalinghi e le tv qualche partita. Quanto ai gol in trasferta - spiega il n.1 dell'Uefa - il Comitato per le competizioni per club dell'Uefa è favorevole a cambiare il regolamento. Anch'io penso che sarebbe una buona soluzione, perché i tifosi vogliono vedere più gol possibili", conclude. (ANSA).