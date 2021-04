Superlega, Ceferin: "Possibili conseguenze per certi dirigenti"

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Sebbene la Superlega sia implosa dopo essere stata rapidamente abbandonata dalla maggior parte dei partecipanti, Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan non hanno lasciato il progetto. I dirigenti potrebbero subire alcune conseguenze". Lo ha detto il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin a margine dell'Esecutivo di oggi che ha stabilito definitivamente le sedi dei prossimi Europei. "È chiaro che i club dovranno decidere se sono un club di Superlega o se sono un club europeo - ha detto ancora Ceferin -. Nel primo caso, ovviamente, non giocheranno in Champions League. Se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro competizione. Stiamo ancora aspettando la perizia legale e poi diremo, ma tutti dovranno affrontare le conseguenze per le loro decisioni, e lo sanno bene". "C'è però una situazione molto diversa tra i club che hanno ammesso il proprio errore e hanno abbandonato il progetto - ha concluso il presidente dell'Uefa - e gli altri, che invece non vogliono credere che tutto sia finito nonostante lo sappiano". (ANSA).