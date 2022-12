Superlega, l'ora della verità. Tuttosport: "Oggi il parere dell'avvocato: terremoto in arrivo?"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

È l'ora della verità. E la posta in palio è molto alta, perché in ballo non c'è soltanto la Superlega, ma l'intero sistema sul quale il calcio si regge dal 1955. È infatti attesa per questa mattina, verosimilmente intorno alle 10, la comunicazione del parere dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, il greco Athanasios Rantos, sul tema del presunto monopolio e conseguente abuso di posizione dominante da parte della UEFA. Se questa condizione venisse riconosciuta anche solo parzialmente - scrive l'edizione odierna di Tuttosport -, la sentenza vera e propria, attesa per marzo (e non appellabile), potrebbe innescare un terremoto "in grado di mettere a soqquadro lo status quo delle competizioni internazionali".