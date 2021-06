Superlega, siamo alla resa dei conti. CorSport: "Uefa-ribelli, settimana decisiva"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto della situazione sulla Superlega. Il procedimento è apertom ma c'è anche una sentenza del Tribunale di Madrid che tutela Juventus, Barcellona e Real. Difficilmente il classico iter della giustizia sportiva si concluderà senza sanzioni che, dall'UEFA, dicono ci saranno certamente: si va da quelle pecuniarie a quelle milionarie, passando per le squalifiche. I club in tal caso ricorrerebbero alla corte d'appello UEFA e, in caso, al TAS di Losanna. Lo scenario più verosimile è che ci saranno sanzioni, ma difficilmente salteranno la Champions 2021/2022 anche per i tempi biblici (minimo 6-12 mesi) con i quali si interviene in questi casi.