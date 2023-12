Superpippo all'ultima spiaggia: la formazione anti-Milan di Inzaghi

La sfida tra Salernitana e Milan di questa sera sarà anche un grande ritorno al passato, come ogni volta che i rossoneri incrociano Superpippo Inzaghi. L'ex centravanti e allenatore del Diavolo, ha preso in mano la squadra campana a stagione in corso, per sostituire Paulo Sousa, ma i risultati non arrivano. I granata sono ultimi con 8 punti e sembra che la gara contro il Diavolo sia un po' l'ultima spiaggia per Inzaghi. Questo il probabile undici titolare che andrebbe a schierare:

SALERNITANA (4-3-2-1)

Costil

Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric

Coulibaly, Bohinen, Legowski

Candreva, Dia

Ikwuemesi