Con la rete segnata ieri a San Siro, valevole per il momentaneo 1-0, Suso è salito a 11 gol procurati in Serie A: 4 realizzati e 7 propiziati con gli assist. Lo spagnolo è in testa in questa speciale al pari di Cristiano Ronaldo, il quale ha realizzato 7 reti e servito 4 assist ai compagni.