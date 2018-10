Suso è riuscito a incorniciare un momento decisamente positivo con la rete, contro il Genoa, segnando il secondo gol consecutivo in due partite. Era da più di un anno che il numero 8 milanista non metteva la propria firma in due partite di fila, dalle gare contro Crotone e Cagliari, primi due incontri della stagione 17/18.