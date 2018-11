È la stagione di Suso. Lo confermano i numeri di questo avvio di stagione scintillante. Anche a Siviglia, in Europa League contro il Betis, lo spagnolo ha trovato la via del gol su punizione: con la palla in fondo al sacco del 62', l'ex Liverpool ha partecipato attivamente a 13 gol (5 reti, 8 assist) su 14 apparizioni stagionali. Lo rivela Opta.