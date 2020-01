Suso lascia il Milan dopo 153 partite e 24 reti

Suso è volato questa mattina a Siviglia e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del club andaluso. Arrivato a Milanello a gennaio 2015, lo spagnolo ha vestito la maglia rossonera per cinque anni, con una piccola parentesi in prestito al Genoa dal gennaio al giugno del 2016: al Milan, l'ormai ex numero 8 milanista ha giocato 153 partite (per un totale di 12.206 minuti), ha segnato 24 reti, ha raccolto 18 ammonizioni e tre espulsioni (una per doppio giallo e due rossi diretti).