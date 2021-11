Suso ringrazia il Milan per gli auguri: "Siete nel mio cuore"

Su Twitter, Jesus Suso ha ringraziato il Milan per avergli fatto gli auguri di buon compleanno. Il trequartista spagnolo, ha commentato il post della società rossonera scrivendo: “Grazie, e sempre forza Milan. Siete nel mio cuore”. Nonostante tutto, Suso è rimasto legato ai colori rossoneri e alla società di via Aldo Rossi. Il Milan infatti gli ha dato la possibilità per anni di esprimersi al meglio nel calcio europeo.