Suso salva il Milan a Siviglia, ma si allunga la lista degli infortunati

In questo preciso momento storico del Milan ci sono due certezze: le giocate di Suso e gli infortuni. Sembra paradossale ma ad ogni partita i rossoneri perdono un giocatore. Ieri è toccato a Mateo Musacchio uscire in barella dallo stadio del Betis Siviglia, immobilizzato al collo per uno scontro con Kessie. E poi anche lo stesso Calhanoglu. Il Milan ha ottenuto un punto importante in un campo difficile ed è riuscito a raddrizzare la partita grazie alle giocata del solito Suso, arrivato a 5 gol e 8 assist in 13 partite. Praticamente lo spagnolo è entrato nel 50% dei gol della squadra fatti durante questi primi tre mesi. Cresciuto tantissimo dal punto di vista tecnico e della personalità, Suso è diventato imprescindibile per questa squadra.

Al di là di Suso e degli infortuni, la cui lista è sempre molto lunga e Lucas Biglia ci resterà per ben 4 mesi, il Milan ha avuto un butto approccio alla gara col Betis. La formazione di casa è passata subito in vantaggio con Lo Celso, poi nella ripresa, anche con un cambio di atteggiamento alzando il baricentro e pressando di più gli avversari. Alla fine Gattuso ha ottenuto un pareggio prezioso, che porta il Milan a quota 7 insieme all’Olympiakos, ma nel prossimo turno ci sarà l’agevole sfida a San Siro contro il Dudelange, mentre Betis e Olympiakos si sfideranno nello scontro diretto. Tutto è ancora aperto, ma il destino del Milan è nelle mani dei rossoneri, infortuni permettendo.