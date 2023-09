Svelata la mail con cui De Laurentiis ha risposto all'A Hilas per Osimhen

Curioso ed interessante retroscena raccontato quest'oggi da L'Equipe all'interno della sua analisi sull'irrompere dell'Arabia Saudita sul calciomercato internazionale. Nel focus si fa riferimento alla scarsa resistenza fatta dai top club di fronte alle decine di milioni arrivati dai sauditi per i cartellini dei giocatori, con un'eccezione: quella del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

La risposta di ADL all'Al Hilal per Osimhen

A giudicare dal contenuto di una mail del presidente del Napoli proposta dal quotidiano francese, Victor Osimhen non è mai stato vicino all'addio alla maglia azzurra: "La vostra offerta da 200 milioni di euro può comprare un solo piede di Osimhen", si legge. Una mail appunto in risposta alla proposta dell'Al Hilal per il nigeriano, con in copia anche l'agente Roberto Calenda. ADL poi conclude: "Per il prossimo anno penso che sarete in grado di offrire 500 milioni e probabilmente prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma ripeto: forse".