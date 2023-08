Svezia, la Federcalcio vuole rendere omaggio ad Ibra dopo il ritiro ma non c'è ancora una data

A giugno Zlatan Ibrahimović ha annunciato che avrebbe concluso la sua carriera dopo 122 partite in nazionale e 62 gol. La Federcalcio svedese renderà omaggio all'attaccante della nazionale svedese per tutti i suoi incredibili risultati, ma non è ancora chiaro quando sarà il ringraziamento.

Non sarà in concomitanza con la prossima partita casalinga, la partita di qualificazione ad Euro 2024 contro l'Austria, ma la speranza è che arrivi entro un anno.

"Vogliamo che l'addio sia la migliore esperienza possibile per Zlatan stesso e per i tifosi della Nazionale. Sarebbe stata una buona occasione in vista della partita contro l'Austria, ma non siamo riusciti a trovare un'organizzazione che vada bene a tutti. Abbiamo continuato il dialogo con Zlatan riguardo al momento opportuno e vi ricontatteremo quando tutto sarà pronto" afferma il manager della nazionale Stefan Pettersson.