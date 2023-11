Svezia, prima convocazione dell'U15 per Vincent Ibrahimovic. Le parole del ct

Vincent Ibrahimovic, figlio di Zlatan e giocatore del settore giovanile del Milan, è stato convocato per la prima volta nella Svezia Under 15. Queste le parole del ct Axel Kjäll sul giovane rossonero: "Vincent Ibrahimovic appartiene al settore giovanile del Milan, che è un'accademia forte ed è uno dei 66 giocatori che non vedo l'ora di incontrare qui a Bosön durante il ritiro ad inizio di dicembre.

Da quello che ho visto nei video si tratta di un centrocampista centrale bravo nei passaggi, bravo ad orientarsi in campo e anche un buon rifinitore. Capisco che ci sarà scalpore intorno alla scelta di Vincent, suo padre è stato uno dei migliori giocatori svedesi di tutti i tempi e ora è la prima volta che Vincent viene convocato"riporta sportbladet.se.