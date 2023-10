Svezia, Roback fa perdere le sue tracce all'IFK Norrköping. Il ds: "Non lo vediamo da 14 giorni"

Situazione da monitorare in Svezia, con Emil Roback che ha fatto perdere le sue tracce all’IFK Norrköping, club che ha preso in prestito a marzo il centravanti ventenne di proprietà del Milan.

A lanciare la preoccupazione è il ds Tony Martinsson, come riporta Norrköping Tidningar: “Voglio sapere che sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare. Ho provato a parlarli molte volte, ma è difficile da raggiungere. Voglio che venga qui, così da trovare trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni".