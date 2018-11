Svizzera-Belgio: nel finale Ricardo Rodriguez ha giocato come difensore centrale

Nella vittoria di ieri della Svizzera contro il Belgio per 5-2 in Nations League, Ricardo Rodriguez, oltre a segnare un gol su rigore e a partecipare attivamente alla rete del momentaneo 2-2 con una sventagliata di 50 metri, ha giocato gli ultimi dieci minuti del match come difensore centrale (prima in una difesa a tre e poi in una difesa a quattro). Questa potrebbe essere una soluzione anche in rossonero visti i tanti infortuni che ci sono stati nella retroguardia del Milan.